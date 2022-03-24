商用不動產市場首季交易續開紅盤，信義全球資產統計，今年第一季總交易金額393億元，在近五年的首季交易中排名第二，整棟交易就有五件。其中，辦公產品交易超越工業地產，重回市場焦點；此外，壽險業的投資動能投資目光轉向新竹、台中等發展成熟城市。

商用不動產買氣旺，連兩年的首季都開出紅盤，今年首季包括台中、新竹、彰化、雙北、桃園等縣市都有超過30億元交易規模，遍地開花。信義全球資產總經理柯宏安表示，辦公交易重回市場焦點，在企業自用與壽險投資需求的雙加持下，首季辦公產品交易規模超越了近年最夯的工業地產；壽險業的投資動能為市場主力買方，在尋求高租金投報率下，新竹、台中等城市已都成鎖定目標。

柯宏安表示，央行日前宣布調升利息1碼，但目前僅是回到2020年降息前水準，短期應不至於影響目前商用不動產投資市場，不過需觀察未來是否持續升息以及升到多少，企業與機構法人可能須先思考購置預應策略。

從首季交易的產品類別來看，辦公類交易規模達173億元、占整體44％，其中有二筆為整棟交易，其次為工業地產類122億元、占整體31％，多為傳產業因應產能擴充需求而購置廠房或工業地，此外，旅館商場類則以70億元排名第三，顯見飯店仍受疫情影響甚深，積極走向資產處分活化資金。

值得注意的是，今年首季的商用不動產交易中，就有五件為整棟交易，包括中國人壽以120.5億元買下台中豐邑A8市政核心整棟辦公大樓、全球人壽以58億元買下新竹國賓飯店及行政大樓等。除了壽險業大手筆購樓外，旭隼科技以14億元買下富鼎科技廠辦大樓、盛弘醫藥以11.8億買桃園翰品酒店、大買家以7億買下國泰世華位於台中中華路辦公大樓。