高通將於6月成立元宇宙基金，透過AR、AI、5G等科技結合，創造科技新紀元，也反映出科技對於民眾的重要性與日俱增，保德信指出，未來元宇宙在運算與傳輸當道的科技環境中，勢必需要依賴雲端服務結合5G高速傳輸，來達成元宇宙所需的高速運算與大數據量，對於雲端產業將是新一波推升助力。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，目前元宇宙仍處於各方「繪製概念」的初期，尚未進入硬體與內容規格建構的階段，不過從國際龍頭大廠將注資成立基金可看出，元宇宙未來將視科產業的重要趨勢之一，而雲端服務是元宇宙不可或缺的「基礎建設」，預期當元宇宙持續發展，雲端產業亦將同步受惠成長。

楊博翔進一步說明，除了高通看好元宇宙，全球最大的線上零售商亞馬遜，主要的業務正是電子商務與雲端服務，而亞馬遜的雲端服務AWZ除了有IT服務、雲端運算外，還包括人工智慧、物聯網等，在看好雲端的應用將有增無減之下，亞馬遜等科技龍頭大廠對於雲端資本的支出，自2017年起每年呈現近兩成的高速年複合成長率。

楊博翔認為，近期受到通膨、升息等影響，股票市場價值面受到壓縮，雲端相關的成長股由於成長性高，在資金寬鬆時期能享有較高的評價面，但面對升息的換檔期，價值面壓縮幅度較大，不過經過這波修正後，目前包括雲端產業等成長股的價值面已經低於2019年水準之下，對投資人而言反而可視為分批低接的契機。