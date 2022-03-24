大元（左）作陪郭書瑤追求幸福宜蘭行。（衛視中文台提供）

大元（林艾璇）上郭書瑤主持的《旅跑應援團》，從宜蘭幸福候車亭、偷拔蔥、製作月老愛吃的點心到參拜月老，就要幫郭書瑤來趟追求幸福之旅。因為大元覺得郭書瑤現在事業、人生算圓滿，但就少了愛情滋潤，希望幫她促成好姻緣。

大元帶著郭書瑤前進出生地宜蘭，2人一開始就來到幸福列車候車亭，郭書瑤毫不客氣在追求幸福的祈福牌寫下「希望能有身高180長得帥的好男朋友出現，然後要比我年紀小」，被大元虧開的條件有點難，難怪至今還單身。

台語俗諺說的「偷挽蔥，嫁好尪」，既然來到三星蔥的故鄉宜蘭，郭書瑤和大元在蔥田主人教導如何拔蔥的技巧後，還故意支開老闆，讓她倆可以順利完成偷拔蔥的成就。不只拔蔥，還體驗製作蔥餅，2人一口咬下滿滿三星蔥的甘甜香的蔥餅，直呼：「太幸福！」

大元趁機問郭書瑤期待下一段感情的狀態是什麼，郭書瑤幽幽地回：「不期不待沒有傷害。」表示現階段沒有太大的想法，可能單身一陣子，開始有點無感，更覺得如果另外一半沒有讓自己更好或是加分，倒不如一個人就好。

大元則說在感情上無法一個人，很容易當下覺得對了就談戀愛，因為相信愛情，所以感情空窗期都不到1年，最後還落下一句「我現在很幸福」，當場引來郭書瑤一陣忌妒，讓大元頻頻道歉，笑說：「我等下就帶你去拜月老」。

2人抵達以月老靈驗著名的廟宇時，在總幹事的協助下，順利完成參拜儀式，人生第一次拜月老的郭書瑤，更以擲筊的方式向月老求籤詩，且一次就聖筊求籤成功，還是中上籤，總幹事更現場幫忙解籤，表示月老指示郭書瑤如果有好的對象，就要勇敢的定下來，所以決定權還是在她，讓郭書瑤笑說要回去好好省思一下。

追求幸福之外，更不忘跑步，大元更發下豪語要挑戰江宏傑的5公里紀錄，即使下著磅礡大雨，她們穿著雨衣被雨淋到變素顏也要跑，加上室內邊跑邊逛植物園，最後雖然有點小遺憾無法達標，不過穿雨衣跟室內跑步，都創下了《旅跑應援團》節目開錄以來的第一次。 《旅跑應援團》每周五晚10點在衛視中文台播出。