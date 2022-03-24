澎湃新聞24日報導，吉林省疫情形勢依然嚴峻，仍處於高位運行，從14日以來，已連續10天每日新增感染人數超過1000例。

吉林省衛健委24日通報，23日0-24時，全省新增本地確診病例1810例(輕型1807例、普通型3例），其中長春市1280例、吉林市516例（含35例無症狀感染者轉為確診病例）、四平市9例（含1例無症狀感染者轉為確診病例）、延邊州5例；新增本地無症狀感染者791例，其中吉林市531例、長春市253例、延邊州6例、梅河口市1例。

這意味著，吉林省自3月14日以來已連續10天每日新增感染人數超過1000例。

大陸國務院聯防聯控機制22日記者會上，大陸國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍稱，吉林省疫情處於高位發展階段，3月1-21日，累計報告感染者超過2萬2000例，自14日以來，連續8天每日新增感染人數均超過1000例，疫情主要集中在吉林市和長春市。

吉林省官方此前通報，22日0-24時，吉林省新增本地確診病例2320例(輕型2310例、普通型7例、重型3例），其中長春市1979例（含57例無症狀感染者轉為確診病例）、吉林市331例（含16例無症狀感染者轉為確診病例）、四平市9例、延邊州1例。新增本地無症狀感染者528例，其中吉林市522例、梅河口市3例、延邊州2例、遼源市1例。

值得一提的是，針對近日新增本土確診病例增幅較大的情況，吉林省衛健委副主任張力23日在省疫情防控工作記者會指出，全省各地和各工作專班提速開展工作，「清倉」行動、「敲門行動」「掃地行動」見到實效，近日新增本土確診病例增幅較大。目前看，疫情形勢依然嚴峻，仍處於高位運行，還要加大工作力度，落實「四應四盡」，最大限度阻斷疫情在社區傳播，確保實現社會面動態清零，盡快出現新增感染者數量轉捩點。