警方向上溯源逮捕幕後吳姓主嫌等人到案。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

財政部關務署台北關去年底發現一件可疑郵件包裹，隨即通報刑事局偵三大隊會同開封查驗，發現該包裹自歐洲寄出，貨物品項註明袋裝「咖啡豆」，但袋內夾藏K他命共4089公克。今年1月初，台北關再次查驗到自歐洲寄送的國際包裹，夾藏K他命約4077公克，刑事局一併報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組積極蒐證部署，陸續逮捕出面領貨的葉姓男子，及負責接獲的吳姓、李姓男子等2人，再向上溯源逮捕集團江姓、吳姓幕後主嫌，在相關處所查扣固態K他命5552公克及液態K他命3196公克等毒品。

警方偵辦第二起毒郵包案，先逮捕于姓收件人，及張姓、歐姓等共犯到案，經深入調查發現，這兩件利用國際郵件包裹運送毒品案，都是同一集團策劃進行，幕後江、吳兩名主嫌指揮旗下成員分工進行毒品運輸，成員間相互聯繫的網絡均設有斷點，以躲避警方查緝，但警方連續發動3波查緝行動，仍將該集團一網打盡，全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。