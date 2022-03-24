香港男星張耀揚在80、90年代電影圈相當活躍，粗曠帥氣外型加上高冷眼神，多半飾演反派角色，其中在《古惑仔》系列完美詮釋「烏鴉」，讓人恨得牙癢癢最為經典，成為許多觀眾印象深刻的「最帥反派」；58歲的張耀揚先前被發現頭髮和鬍子都白了，衰老樣快認不出，最近性感女星陳雅倫曬出昔日兩人親密合照，張耀揚鮮肉時期模樣被網友大讚「帥翻了」。

現年56歲的香港女星陳雅倫，過去因拍攝三級片《危情》爆紅，性感美豔外型讓她成為當時男人的幻想對象，還推出成人寫真集，知名度更為提升；陳雅倫也有在不少經典電影中出現，像是《霸王花》、《新最佳拍檔》和《妖怪都市》等，更認識許多知名演員，其中在《老虎出更2》和張耀揚變成好朋友。

58歲的張耀揚先前被發現頭髮和鬍子都白了，衰老樣快認不出；性感女星陳雅倫是張耀揚多年好友。(圖/ 摘自張耀揚影迷俱樂部微博、陳雅倫ellen微博)

今（24）日陳雅倫在微博驚喜曬出和張耀揚昔日親密合照，大方表示，「誰說男女就不能做好朋友？」提到每年自己過生日，張耀揚從不缺席；在她難過不開心時，張耀揚也是很好的聆聽者，「這就是前世五百年修來今生的緣分」。

陳雅倫曬出和張耀揚昔日的親密合照。(圖/ 摘自陳雅倫ellen微博)

畫面中陳雅倫依偎在張耀揚懷裡，男帥女美相擁在一起說是情侶都不為過，而張耀揚有別於先前流出連鬍子都白了的衰老樣，沒有蓄鬍、俐落短髮又烏黑發亮，臉上掛著帥氣笑容，身上穿著硬挺灰色西裝，整個人更顯神清氣爽；不少網友看了也大讚，「張耀揚年輕帥到老」、「以前最喜歡看到反派是他演的，讓人又愛又恨」。