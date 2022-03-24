中華羽球隊戴資穎、周天成兩位好手在全英羽球公開賽分別在女單、男單獲得4強佳績，不過因為英國目前防疫規定鬆綁，這次全英賽開放觀眾且不強制戴口罩，賽後也傳出幾位球員、教練確診訊息，教育部體育署競技運動組組長藍坤田24日表示，周天成和小戴團隊的李教練登機前PCR陽性暫時先留在英國休息，待後續檢驗陰性後，就能回國。

藍坤田表示，英國時間19日李教練收到檢驗陽性報告，而周天成是20日收到PCR陽性結果，英國當地目前對於新冠肺炎已經認為像流感一樣、以和病毒共存的方式生活，確診的選手或教練雖然不得搭機，但也不用強制隔離，就先在飯店休息，而且沒有限制外出，目前體育署和國訓中心、政府駐英外館保持聯繫，協助周天成、李教練的飯店住宿先延長到4月初，兩人目前都是輕症。

藍坤田補充，目前收到的訊息是26日預計再做一次PCR檢驗，體育署、國訓中心及駐英外館會提供選手照顧，周天成的物理治療師也有留在英國照顧，戴資穎團隊包括小戴本人，檢驗沒問題的成員，都已經搭機返台。