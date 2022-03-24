新冠疫苗Novavax要來了？ 陳時中證實：有200多萬劑

我國向COVAX洽購的200萬劑Novavax疫苗有望於近期到貨，衛福部長陳時中今天指出，相關疫苗技術性資料已送至食藥署檢驗，目前還未談妥引進時間，但可以確定200萬劑不會一次進來。

陳時中表示，今天下午的ACIP會議指出，如將來Novavax取得我國緊急使用授權（EUA），將比照國外使用方式，供18歲以上民眾作為基礎劑與追加劑使用，但第一、二劑之間應間隔28天，追加劑則需間隔12周，使用規則與我國目前已使用之疫苗相同。

食藥署長吳秀梅受訪時也表示，疾管署22日已送交Novavax疫苗的CMP製程基本資料，但仍有毒理、臨床資料待補充，資料還缺很多，只要收到完整資料就會盡快審查，有機會於今年上半年通過EUA。

對於此時引進Novavax疫苗，陳時中則不擔心會沒人打，他指出所有疫苗都會剩，「就像之前疫苗不夠一樣，政府要盡可能提供各種疫苗給民眾使用」，Novavax與高端同屬次單位蛋白疫苗，適合用於容易過敏、有不良反應的人，因此相信會讓不少民眾期待。