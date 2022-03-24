國民黨中常委選舉先前傳出負面消息，國民黨考紀會為此開放檢舉，而國民黨考紀會主委李貴敏日前對外稱台北市議員徐巧芯檢舉傅崐萁涉賄案，經查傅並無不法、不予懲處，但檢舉人徐巧芯的姓名被公開，引發外界關注。針對筆名「翁達瑞」粉專稱如果徐巧芯還不退出這個政黨，被嘲笑剛好而已，因為她檢舉賄選只是假掰，不是真的有道德勇氣。徐巧芯今天(24日)回嗆「翁達瑞」，連名字都不可告人，就超級假掰。

徐巧芯24日在臉書貼文表示，「翁達瑞」（筆名）稱她不退黨就算去檢舉黨內選舉的弊病也只是假掰，她除了回覆他「干卿底事」之外，她想說的是，自己叫什麼名字都不可告人，取名「翁達瑞」當筆名這件事超級假掰。

徐巧芯接著指出，「翁達瑞」連在哪所「知名美國大學」當教授都不敢公開，還自稱新北市長侯友宜的同學，結果人家卻對他毫無印象，這種裝熟魔人才是假掰；甚至點名民眾黨立委高虹安的老師李傑，嗆聲說「別逼我動手」，結果啥都沒敢做，更是假掰。

徐巧芯酸說，「翁達瑞」哪次不假掰？假掰界裡面若他說是第二，還真沒人敢稱第一。當然「翁達瑞」畢竟是死忠的，逮到機會就當政治打手也是合理啦，笑死。徐巧芯也在留言酸，「假掰仔好意思講我，真是受寵若驚」。

網友回應說，「其實回他一句就好：我敢向黨檢舉，你敢嗎？XD」「這位『教授』早被其他人打臉，但還是繼續死忠的在替綠營說話，真不容易啊~」「只敢躲在屏幕後面說話的是怎樣的人啊！」「我知道翁達瑞是誰」。