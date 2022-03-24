南寶(4766)2021年全年合併營收179.8億元，創歷史新高，年增16%，不過，受到原物料飆漲，越南客戶停工延遲漲價效應，毛利率較去年減少5.3個百分點，為22.8%，歸屬母公司淨利為新台幣8.76億元，年減28.2%，每股盈餘為新台幣7.26元，年減28.3%。

展望2022年，南寶樂觀看待今年營收成長動能。在鞋材黏著劑業務方面，去年受到越南疫情影響，訂單出貨遞延，目前品牌客戶持續積極回補庫存。在庫存水位仍不高與終端市場需求強勁下，預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年可能皆處於旺季。

南寶指出，其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，隨著全球消費市場景氣及經濟活動持續擴張，展望也偏樂觀。

在毛利率方面，由於漲價效應遞延反映，南寶今年產品價格可望緩步提升，然今年原物料價格波動幅度大，總體與外部不確定因素高，南寶同時將持續密切關注原物料成本波動，及時與客戶溝通成本壓力並調整價格以穩定獲利表現。