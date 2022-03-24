桓鼎-KY(5543)2021年歸屬母公司稅後淨利1.18億元、年增312.5%，EPS達3.26元，每股擬配息2元。

展望2022年，桓鼎業績目標將續拚雙位數成長，桓鼎集團四大事業群「智能穿戴、儲能與鋰電池應用、創能基建、節能建材」已多方位領先布局，本身業務範疇也將朝多角化發展，表現值得期待。

桓鼎-KY近年積極布局科技與傳產的結合，從建材、營造、跨入電池模組、能源管理，並實質發揮經營管理綜效，研發建材與電池結合之新產品—綠電儲能牆(Energy Wall)，今年將繼續實現投資台灣、持續創新目標。

桓鼎-KY挾電池模組與金屬建材兩大領域之厚實技術背景，設計開發之綠電儲能牆(Energy Wall)已進入打樣階段，致力解決電力短缺、儲能技術(搭配太陽能發電、風力發電)、電力調度等問題，此外，桓鼎集團於節能建材產品與全球前五大天花解決方案商OWA合作多年，深耕全球銷售渠道，未來將有助加速儲能牆(Energy Wall)產品推行於全球銷售通路。