「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，俄烏戰爭爆發至今，美國國防高層官員曾主動與俄羅斯官員聯繫，但都未獲得回應。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天表示，自俄軍入侵烏克蘭以來，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾試圖與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通電話，但「迄今都遭到拒絕」。

美俄之間的外交關係也已惡化，俄國本週警告美國，由於美國總統拜登稱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是戰犯，恐使兩國斷交；俄方並通知莫斯科美國大使館，俄國正在驅逐部分美國外交官。

根據華郵，美國官員表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄國外交部長在此期間也無聯繫；不過柯比指出，兩國國防官員保持聯繫在「此時此刻至關重要」。

美方今天表示，已正式認定俄國在烏克蘭犯下戰爭罪行，因為雙方衝突造成了數千人死亡，包括有數百平民在醫院、藝術中心和防空洞遭砲擊喪生。

美國一直謹慎行事，並未採取在烏克蘭上空設置禁航區等軍事行動，以防烏俄戰事升級。

不過，美國對俄國官員和企業實施了大規模制裁，同時也提供烏克蘭軍隊價值數億美元的武器。