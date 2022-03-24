億光（2393）公布2021年財報，全年獲利19.39億元，年增56.37％，每股稅後純益4.37元，順利寫下最近七年新高紀錄，但略低於市場預期；億光董事會決議配息3.5元，股息水準同登七年新高。

以億光24日收盤價50.1元計算，隱含現金殖利率直逼7％，總計將發出超過15億元股息，億光也訂6月17日召開股東常會。

億光財報繳出亮麗數字之下，類股獲利排名也呼之欲出，弘凱（5244）、億光、立碁（8111）排名擠進前三，其中弘凱、立碁獲利寫歷史新高，億光則創下最近七年新高，且均為LED封裝廠入列；mini LED設備商惠特（6706）則成為mini LED需求爆發的最大贏家，2021年獲利突破1個股本，達13.98元。

第四季LED產業已逐漸步入淡季，不少LED廠上季度獲利均出現季節性衰退，根據億光公布的財報，上季歸屬母公司業主淨利降至2.59億元，季減57.5％、年減19.31％，每股稅後純益約0.58元，財報表現相對較弱，累計億光2021年獲利19.39億元，年增56.37％，每股稅後純益4.37元，登上最近七年以來新高紀錄，不過略低於市場預期的4.5～4.7元。

億光今年盈餘發放比率達80％，現金股利達3.5元，同為七年新高，以董事長葉寅夫名下登記持股15,659張計算，將有逾5,000萬元股息入袋，而元大人壽保險持股超過7,803張，也有超過2,700萬元股息挹注。