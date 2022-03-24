美股領跌下，台股24日開低震盪收小黑，外資小幅賣超，且國際美元續強，新台幣貶勢加大，再跌破28.6元價位，終場收在28.602元兌1美元，為逾一周新低，貶值5.1分，已連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.67億美元。

外匯交易員表示，俄烏情勢續燒，俄羅斯總統普丁要不友好國家改以盧布支付天然氣交易款，能源危機升高，油價也再上漲，對通膨雪上加霜，且Fed官員紛紛高唱鷹調，美股四大指數應聲大跌，台股也跟著回檔，但表現相對抗跌，最後僅小跌32點至17,699點，且外資未擴大賣超力道，僅小賣29億元。新台幣卻因多方買匯力道齊出，貶勢加大，盤中最低來到28.633元。

外匯交易員指出，美元強勢看來不回頭，美元需求積極進場，包括銀行、投信、壽險美等的元買需出籠，連散戶也來搶，新台幣進一步示弱。反觀出口商樂得順勢拋匯，成交量能顯現放大，也提供新台幣支撐，短線預料仍將維持偏弱格局。