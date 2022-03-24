為推動房地產市場交易透明化，台中市政府地政局舉辦「111年台中市住宅交易價格指數座談會」，邀產官學界分析實價登錄2.0上路後交易情況，其中，逢甲大學提出統計數據，發現去年台中市買房人口中，女性比例占52.60％、較前年增加1.89％，且主要購屋者年齡也有下降趨勢。

地政局長吳存金表示，實價登錄推動至今將邁入10年，台中市累積交易資料達42萬筆，在交易價格方面，因中央採用的方式是將台中市作為一個單位，考量29區情況不一樣，台中市率先在2018年將29個行政區分為5大分群，藉以呈現真實的住宅價格指數，獲得中央肯定。

中華民國不動產聯盟總惠理事長林正雄說，這兩年來受新冠疫情等因素影響，房地產市場的供需變化大，而去年7月實價登錄2.0上路後，讓交易真正邁向透明化，也能與國際接軌；至於許多民眾擔心購買不動產5年不能轉移的禁令，根據過去資料分析，持有時間越長賺越多，民眾不必憂心。

值得一提的是，逢甲大學與地政局針對住宅交易的購買者社經屬性作分析，發現在台中購置不動產者，以設籍本市人口占71.6％最多，其次為彰化占6.1％、設籍台北者占3.4％，顯示台北民眾到台中購置房產者增加；此外，女性購屋者也從前年的50.71％增加到去年52.6％，顯示女性財務自主能力增加。

地政局強調，逢甲大學團隊觀察台中市預售屋市場，發現預售屋熱銷前5名分別為北屯、梧棲與西屯、南屯、太平區，而實價登錄2.0上路後，所有資料都清楚公布，可幫助民眾更清楚瞭解相關交易資訊。