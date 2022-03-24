朝千萬賓利開槍 賓士男身影曝光 淡定坐上小黃逃逸

北市大直萬豪酒店今傳出槍擊案，1輛黑色賓利後座突闖入1名男子說「這不是我的車嗎？」男子之後朝左後座開1槍並攔計程車逃逸，警方事後找到槍手當時搭乘的計程車，司機記憶猶新地說，男子當時悠哉地走向前並敲車門要求搭乘，警方也在現場發現槍手駕駛的賓士車，正採集證據緝凶。

據了解，該輛賓利停在萬豪對面，駕駛正在車內等在萬豪酒店樓上開會的老闆，右後座車門卻遭陌生男子拉開，一屁股坐下來，駕駛下車請對方離開，對方還說「這不是我的車嗎？」2人因此爆發拉扯，男子最後竟掏出一把手槍，朝左後座開1槍後徒步再攔計程車逃逸。

小黃運將說，他載槍手前往西門町成都路某火鍋店下車，對方一路態度都很冷靜，看不出異樣。直到警方通知，才驚覺載到槍擊犯。

小黃運將說，槍手年約40多歲，手上有一包東西，用布包裹著，「應該就是槍」。他也說，槍手從大直搭到西門町，但車資不夠5元，「他把身上所有錢都給我了，我就沒跟他要了。」

不過警方事後在現場找到該槍手的「賓士」轎車，研判是槍手誤認，但詳細動機仍待釐清。