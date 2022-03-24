必勝客屢屢推出創新口味，包含蝦猴酥蚵仔比薩煎、香菜豬血糕五更腸旺比薩，打造全新台式美味掀起話題。近期更邀金曲歌王「Leo王」與「春艷」合組「夜貓組」，發揮饒舌嘻哈專長與台味本色，嘔心瀝血創作台味神曲「逗陣Hot台味」，加深民眾挑戰味蕾的記憶。

金曲入圍導演廖人帥曾為多位天王天后創作出令人驚艷的MV作品，這次接下「逗陣Hot台味」這項特別任務，也非常興奮。廖人帥觀察到必勝客擅長翻玩台灣在地美食，於是將「中西合璧」、「翻玩」概念展現在MV中，「這次我們致敬西方視覺經典作品，轉換成各種台味元素，打造出與商品結構精神百分百貼合的MV；期待這些有趣的翻玩能有效創造記憶點、吸引眼球、製造話題討論度。」

廖人帥也說，「過去有些人會認為『台味』好像是代表『很俗』的意思，但那其實是因為這些文化並沒有被妥善整合，當大家把這些元素精心梳理、包裝之後，就會出現一種專屬的美感，甚至是很精彩的風景！這次我們的MV裡有『十大台味本色』，都是各個世代台灣人的共同記憶，像是半屏山髮型、藍白拖、喇叭褲等等，大家可以睜大眼睛找找這些彩蛋在哪裡！」

MV中，夜貓組以台式「夜貓俠」造型現身，「必勝哥」宋偉恩更展現舞技，跟嘻哈天團來場Battle！廖人帥透露，「要讓金曲歌王、嘻哈天團跳舞，簡直是要他們的命！不過夜貓俠和必勝哥真的卯足全力，不但跳得好看而且夠台味。成果很令人滿意，也請大家期待！」完整版MV將在25日於必勝客官方YouTube播出。