東航廣西空難進入到第四天持續搜救中，廣西消防救援總隊總隊長鄭西表示，預計24日搜尋範圍會比前一日擴大1.5倍。統計到截至下午4點，搜救人員共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分罹難者遺體，已移交調查工作組。大陸民航局航安辦主任朱濤也表示，現在已經基本確定了事故的主要撞擊點，

根據新華社報導，在大陸國家應急處置指揮部24日舉辦的東航MU5735空難事故第4場新聞發佈會上，朱濤表示，發現到事故主要撞擊點之後，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30公尺左右的核心區域內，深度從地表向下延伸大約到20公尺。

而現階段找到的主要殘骸包括，引擎葉片及渦輪殘件、引擎吊架殘件、左右側水準尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件。另外還發現駕駛艙內的機組逃生繩、機組手冊殘片以及部分機組證件。

朱濤說明，目前調查人員仍在現場繼續進行勘查和重要殘骸的取證工作，為下一步查明事故原因做好基礎工作。