社會處長陳加富（右）到獨居老人家中探視屋舍現況，可委請慈濟基金會代為修繕。（花蓮縣府社會處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮偏鄉仍有獨居生活在破損房屋，對於無法申請低收入戶的貧窮老人，花蓮縣政府推出福利政策，委請慈濟基金會協助替弱勢老人修繕計畫；社會處長陳加富表示，今年度預計提供10戶，但仍會視申辦情形，如果需求量更大，縣府也會尋求其他資源供應。

陳加富表示，花蓮縣年長者比例高，有人孤苦無依，獨自生活在老舊平房或木造房屋裡，有民眾通報縣內有獨居老人家裡漏水、環境不佳，卻因為未具備低收入戶資格，只能轉介民間資源。為此縣府思考如何結合民間資源為其他弱勢家戶提供更多、更理想協助。

陳加富說，縣府提出「弱勢民眾住宅修繕計畫」，委託慈濟基金會公私部門協力，合作服務弱勢民眾住宅修繕。為非屬法定補助的弱勢邊緣戶、獨居老人、弱勢身障者、災害受災戶等，修繕損壞住宅，包括屋頂、室內防水及排水處理、空間照明改善、居家衛浴、廚房、臥室等項目。

「弱勢民眾住宅修繕計畫」由慈濟基金會得標辦理，東部社福室邱妙儒主任表示，慈濟基金會以慈善起家，長期以來為所服務弱勢家庭提供必要的住宅修繕，首度與縣府合作辦理修繕委託案，期待為弱勢民眾帶來創新、有品質的專業服務。

陳加富表示，才剛開始受理申請，今年度預計提供10戶，但不會以10戶為限，目前為先看申辦情形，若需求量超過10戶，會再尋求其他資源供應。申請表格可自花蓮縣政府社會處網站下載，可經由各公所、社福單位、或民眾個別求助，提報修繕後由慈濟基金會專員提供諮詢及評估。

慈濟基金會承辦窗口：徐湘惠社工師，免付費諮詢專線0800-787-080或撥打電話(03)8266779分機426、傳真(03)8265097、電子信箱：[email protected]。