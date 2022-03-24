新明國中前2局就攻下6分，雖然一度被對手追到1分差，但7局上靠著黃凱恩安打攻下保險分，最終以7比5氣走西苑國中，連6年國中聯賽硬式組8強。

新明在16強賽前2局就攻下6分，打完前3局以6比1領先，不過西苑在4局下突破新明先發投手李育朋投球，郭宸安、陳楷升、蔡明佑接連敲出安打，2出局後再串聯2安打，一舉追回4分，新明趕緊換上隊長黃天賜登板止血。

5、6兩局新明都攻佔滿壘但無功而返，直到7局上1出局後，李育朋選到保送再靠隊友推進到得點圈，第八棒黃凱恩適時擊出安打送回保險分，西苑則在最後半局一開始就連續敲出2安打燃起反攻契機，但新明靠著守備化解，最終以2分差拿下勝利。

新明總教練黃湋志表示，西苑實力不錯，賽前提醒球員一定要先搶分才有氣勢，加上對方有失誤，我們守備沒有失誤也是關鍵，「先發投手李育朋今天狀況不是很好，有危機時還是換上黃天賜最穩。」

黃湋志指出，在5、6兩局滿壘都沒多得分，第7局黃凱恩打下那一分很重要，「他打擊有建功，擔任捕手接捕也都有帶領好投手。」驚險拿下8強門票，黃總表示，打到這裡，鼓勵球員要堅持到底，關關難過關關過。

今天比賽結束後，8強也全數出爐，分別是桃市新明、北市長安、東縣卑南、宜ㄒ縣三星、桃市仁和、桃市龜山、竹縣關西、高市忠孝，其中桃園球隊佔了3席。