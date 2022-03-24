臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬手機遊戲『三國志 霸道』已於 3/23(三)進行遊戲更新，將推出最新最高稀有度的 UR 武將－UR 呂布、UR 姜維以及新 SR 武將開放覺醒升階為 SSR 武將。除了基礎能力大幅提升之外，UR 武將也將帶來與 SSR 階級不同的戰法技能組，讓玩家們在搭配組隊搭配上能有更多戰略考量與變化。

《三國志 霸道》UR 呂布、姜維登場 全新賽季活動「亂世群雄」來襲!

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除了推出最新武將之外，此次改版釋出全新長期遊戲活動－亂世群雄，玩家將以軍團為單位進行戰鬥，以佔領洛陽為目標；而只要佔領 S 階級以上的都市，佔領軍團就有機會獲得專屬於軍團的豪華獎勵。

《三國志 霸道》UR 呂布、姜維登場 全新賽季活動「亂世群雄」來襲!

《三國志 霸道》UR 呂布、姜維登場 全新賽季活動「亂世群雄」來襲!

舉辦時間：2022/03/24(三) 00:00～2022/06 中旬為歡慶新的電視廣告開播，『三國志 霸道』也推出了紀念登入活動，所有玩家均可以通過登入免費獲得最新 UR 武將，UR 孫尚香！

《三國志 霸道》UR 呂布、姜維登場 全新賽季活動「亂世群雄」來襲

《三國志 霸道》UR 呂布、姜維登場 全新賽季活動「亂世群雄」來襲

最後，官方也將在維修更新後推出專屬新玩家限定的伺服器－S15，只有在 S01~S14 沒有帳號的才能在 S15 創建新君主。新手玩家更能安心的在 S15 遊玩，趕緊號召好友一起加入吧！

《三國志 霸道》UR 呂布、姜維登場 全新賽季活動「亂世群雄」來襲!

更多改版細節請參考遊戲內公告。