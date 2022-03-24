近日美國聯準會（Fed）啟動升息帶動全球債市回落，引起不少投資人對海外債券前景的擔憂。台北富邦銀行表示，雖然利率上升可能導致當前債券價格下跌，但若在升息時布局債券，較便宜的債券價格提高債息殖利率，升息實可視為長期投資海外債券的機會，為了方便投資人即時調整投資標的，北富銀特別推出「海外債線上快速申購」新功能，投資人無論身處國內或海外，都可透過客戶經理協助配置海外債標的，迅速完成申購，即時掌握獲利契機。

北富銀指出，從1980年至2021年已經歷了6次升息循環，由美國債市歷年的表現來看，無論是長期公債、十年期指標公債或投資等級公司債，在升息啟動當年度雖可能出現負報酬率，但持有一年後報酬率皆會翻正。和股票不同的是，影響債券回報率的主要因素來自於孳息收入，以全球投資等級債過去20年總報酬率來看，有超過九成可歸因於利息收入，只有不到一成是因價格上漲帶來的資本利得，只要發行人不違約，即使市場價格受外界影響而產生波動，長期持有仍可持續領息，享有穩定的現金流。

正因為海外債券擁有固定配息、到期保本等特質，不僅適合準退休族長期持有，在當前市場受戰爭、升息等多重因素影響產生劇烈震盪時，也可作為多元配置的核心部位，發揮降低整體投資組合波動、提供穩定金流的效益。

過去民眾如果想申購海外債，必須親至分行簽核申購文件，相當繁瑣耗時，北富銀特別針對海外債券申購進行全新的升級。如果客戶有屬意的海外債券，可直接透過網行銀「海外債券線上申購」功能進行交易；亦可以先與客戶經理洽談，由客戶經理推荐投資標的，客戶登入網行銀「海外債券快速申購」功能進行確認，就能快速完成申購委託，不僅大幅簡化下單流程、節省時間成本，更是身居海外客戶進行投資的一大福音。

以提供最佳理財服務為目標，北富銀持續結合金融科技優化海外債券的交易體驗，率先推出業界首創自動化成交通知、線上申贖取消等機制，現在更進一步升級線上申購功能，讓投資更加輕鬆便捷。配合新功能上線，北富銀同步推出回饋活動，只要使用「海外債券線上申購」或「海外債券快速申購」完成交易，即可享有手續費7折優惠，有意布局全球債市的投資人不妨把握機會。