主計總處今（24）日公布2月就業統計，失業率不論季調與否（原失業率3.65％、季調後失業率3.67％），皆創下近22年同月最低，顯示勞動市場趨於穩定，受疫情影響也愈來愈小，估計3月失業率還會進一步下降。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，受農曆年後轉職潮的影響，2月失業率由元月3.61％升至3.65％，惟經季節調整（季調）後，失業率反而由元月3.70％降至3.67％，顯示失業率的升高只是季節因素使然，我國就業市場仍持續改善。

與歷年同月相比，不論是原始的失業率或是季調後的失業率都創下民國90年以來同月的最低，陳惠欣指出，這說明自去年受疫情影響以致失業率升高的情況，漸趨穩定。

失業率創了22年同月最低是否代表當前就業市場非常好？陳惠欣表示，這反映目前工作機會相對不錯，觀察就業人數、因業務緊縮而失業的人數也會發現續呈逐月改善，惟這兩項指標仍未回到去年4月疫情前的水準，因此目前的情況只能說是「穩定」。展望3月，依過去五年的資料研判，失業率可望繼續降低。