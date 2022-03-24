就讀國姓國中二年級的劉姓男同學，小學六年級診斷罹患骨癌，最近因癌細胞轉移到肺部，到台中住院治療；南投縣長林明溱，24日探訪他的爸爸，並致贈10萬元急難救助金，希望藉此拋磚引玉，請各界人士幫助他們度過難關。

國姓國中校長陳啟濃說，劉同學病痛接受治療期間，原本因行動不便申請在家自學，國二上學期，他自認身體勉強應付得了，因此到校上課，每天由爸爸接送上放學；詎料，復學不到一學期，因癌細胞復發，再度住院治療，於是又在家自學，日前，癌細胞轉移肺部，轉赴台中醫學中心住院治療。

陳啟濃表示，劉同學抗癌2年多，不畏懼化學治療的痛苦，反而常常安慰父親不要替他操心，生命小鬥士的精神，讓師長、同學與親友感動。

劉同學是單親家庭，他的爸爸為了照顧他和就讀國三的哥哥，兩地奔波，他的哥哥放學回家，常常晚餐都沒有著落。

國姓國中榮譽家長會長鄭玉華，在南投縣家長會長協會舉辦活動時，向林明溱說明劉同學和家庭面臨的困境，林明溱隨即主動交辦協助家長與孩子，利用縣府公益基金，致贈10萬元急難救助金。

林明溱考量防疫問題，也擔心增加劉同學感染的風險，因此在國姓國中約訪劉爸爸表達關心，得知劉爸爸身體健康也欠佳，而且因為要照顧孩子，蠟燭兩頭燒，工作收入不穩定，因此，希望社會善心人士及慈善團體、企業，能夠伸出援手幫助劉家，讓劉同學安心治療，早日康復，回到學校上課。