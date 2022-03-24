新北市土城區徐姓女子疑因久病纏身厭世，1998年5月間離家出走，家人23年來不斷奔走尋人，但都未有收穫，土城警分局近期陸續比對轄內失蹤人口及無名屍系統，赫然發現宜蘭龜山島外海的無名女屍與徐女相似，但因長期浸泡海水，全身腫脹難辨，所幸當年有留下浮屍的DNA，找來徐女家屬比對後，最終確定浮屍就是徐女，幫助徐女與家人再度重逢。

土城警分局防治組巡佐郭耿勳、王德勝近期比對轄內失蹤人口，發現1999年7月間在宜蘭縣龜山島外海打撈的無名女屍與徐女特徵相似。警方表示，女屍被打撈上岸時，身體腫脹腐爛無法採證辨識，身上又沒有遺留任何證件、飾物，當年只好以無名屍公告協尋，但都無人認領，因此在頭城無主墓區長眠23年之久。

不過，隨著科技進步，警方比對無名屍體型、外觀輪廓、陳屍區域，在交叉分析上百筆資料，發現該無名屍與徐女特徵極為相似，才重啟調查，並找來徐女家屬採集口腔DNA，送往法務部法醫研究所比對，確認無名屍就是徐女，警方事後也依據法醫研究所親緣鑑定書開立徐女相驗屍體證明書。

徐女家屬得知徐女下落後，雖然感傷，但也感激員警鍥而不捨的精神。土城警分局表示，現今DNA科技鑑驗技術已十分成熟，若民眾家中有失聯家屬，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各警分局偵查隊、防治組尋求協助，進行DNA鑑驗比對。