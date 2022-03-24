群益期貨2021年度「人機交易爭霸賽」，共吸引超過二萬八千多人參與實單交易，競賽期間帳上獲利逾百萬者近70名，更有單一客戶獲利金額一度破億；最終40人進入總決賽，主觀交易者（人類組）和程式交易者（機器人組）各20名，由參賽數據發現，人類勝率略勝一籌，每口收益表現上也較出色，但在風險控制上，機器人表現較佳。

群益期貨董事長李文柱、總經理毛振華親臨「人機交易爭霸賽」頒獎典禮，除前三名頒發獎金、獎盃外，加頒五名特別獎及一名團體獎，共計頒發獎金155萬元。

三位素人贏家分享交易心法。團體賽第一名隊長「Paul哥」，擅長極短線交易，提醒風控意識的重要性，絕對要設停損並嚴格執行，也勿讓一時的操作不順影響心情，「休息一下再出發」。擅長波段交易的「超誠懇-葛雷先生」認為，在多頭趨勢中，回檔時該思考的不是做空，而是逢低加碼，直到趨勢反轉確立，才結束該波段操作。

擅長使用程式輔助交易的「東海彭于晏」指出，開發策略過程中，先以歷史數據回測，判斷策略可行性，風報比（停損與停利的比例）是重要條件，他的風報比會抓七到八倍，即停利是停損的七到八倍來執行策略。

活動期間，群益期貨研究部余韋德博士每周五直播，進行賽況分析，解析參賽者交易模式。他發現，名列前茅者在國內期貨商品交易獲利部分，長時間超過半數的收益來自個股期貨。相較於現股，個股期貨以融資買進更具成本優勢，手續費固定、不隨標的股價較大而升高，槓桿也較融資大，獲利可馬上再投入，這點是融資買現股做不到的。

群益期貨副總黃維本表示，找到對的方法加上紀律，想在期貨巿場獲利並不難，但若還找不到方法，就要站在巨人的肩膀上；群益期貨顧問團隊提供多元豐富課程，可依需求洽詢。群益期貨即將推出智慧推播，與客戶庫存相關的市場即時訊息，直接推送至手機，便於第一手掌握，未來將陸續推出「交易健檢報告」、「交易學習地圖」，以及「半自動操盤工具-順勢通道」等。