金門不只有豐富的自然人文特色與戰地風情，還有不少特色景點等著旅客去發掘，如穿著旗袍或漢服等古裝，漫遊在金城後浦老街，或是前往充滿金門人兒時回憶的「四所一園」，品嚐金門限定青草地牛奶，還有季節限定的金色小麥田及夢幻藍眼淚，都能感受到前所未有金門旅遊新體驗，為此，雄獅旅遊推出金門3日至4日特色團體行程，每人最低價4,999元起。

金門畜產試驗所、農業試驗所、水產試驗所、林務所、金門植物園合稱金門「四所一園」，過去是金門縣政府的試驗場域，近年逐步轉型為寓教於樂的觀光景點，是不少金門人共同兒時玩樂回憶。像是畜產試驗所被稱為「金門人的動物園」，除了養殖金門酒糟牛外，還飼養了梅花鹿、馬、金門土雞、孔雀、水陸、巴西龜各種動物，還有金門當地有名的「青草地牛奶」便是出自此處，所內的金牪餐廳還可品嚐到溫體酒糟牛火鍋、牛肉乾、牛軋糖等美食。

農業試驗所則會依照季節的不同，種植各式當季花卉，一望無際的花海隨著風輕輕舞動著，壯麗非常，同時提供各種農試的DIY手作課程，另外也有草叢迷宮、好漢坡滑草道等親子互動區域；水產試驗所是台灣唯一可以深入了解活化石「鱟」的場域，還有珍奇異色海洋教育館展示、漁場養殖區、水族教育展示館等，帶領旅客深入了解海洋生態。

林務所是金門唯一的森林遊樂區，裡面種植了大量的樹木，設置了草皮廣場、觀光苗圃、花卉苗圃等自然景觀區域，除此之外也設置各種富有特色的裝置藝術，像是寫有書法的大酒甕、紅色的巨大木馬、三米長的羽球拍及竹編大羽球等。金門植物園位於太武山下，收集了兩百多種華南植物及金門原生種植物，並結合自然與軍事景觀，設置獨特的碉堡藝術園地，並利用閒置的碉堡打造成獨特的球型劇場及環型劇場，提供360度全視角及270度超廣角環繞的觀影體驗，給觀賞影片的人們有全新的感受。

每年4至5月是金門小麥成熟的季節，金黃色的麥穗隨風擺盪，就像是一片金黃色的浪花，美麗的畫面也被導演相中，成為麥香紅茶廣告中知名場景，順著採收的路徑走進去近距離接觸，在鄉間能享受到舒爽涼風以及優雅搖擺的麥穗聲，看著一波波的金黃麥浪身心超療癒。被列為世界15大奇景之一的「藍眼淚」，也是春夏之際來到金門的必看風景，只要到海岸邊就有機會看見一波波的螢光藍浪花，包含慈湖、尚義海堤、新湖漁港、 成功海灘等，都是熱門的追淚景點。

後浦是金城的古稱，自唐朝以來即是金門的政治與經濟中心，旅客來到這裡可以穿著旗袍、漢服等古裝，漫遊在金城後浦老街上拍照留念，是來金門旅遊不能錯過的最夯體驗；此外，金門縣政府每日19時30分還提供後浦小鎮免費導覽服務，從總兵署出發，一路經過陳氏宗祠、浯島城隍廟、存德藥房、邱良功母節孝坊、模範街等景點，深度探索充滿閩南文化、僑鄉文化及戰地文化的時代縮影。

至於說金門最真實的戰地氛圍體驗點，則非柳營步兵軍事園區莫屬！其前身是尚義工兵營，部隊裁撤後則成為遊憩設施，規劃雷射槍戰場、戰車世界遊戲體驗館、雷射迷宮、戶內外攀爬設施、高低空探索教育設施，讓旅客到這裡挑戰自己的膽識極限。

為讓旅客更方便的深入探索金門，雄獅旅遊推出3日至4日特色團體行程，「小金夢幻綠石槽、大金艷麗木棉花3日」每人最低價4,999元起，走訪清金門鎮總兵署的百年老木棉、南山頭綠石槽、沙美摩洛哥，並且保證全程無購物站安排；「尋找金色小麥田藍眼淚－特色閩式聚落3日」帶領旅客欣賞季節限定的金色小麥田及夢幻藍眼淚，晚上入住融合閩南式建築特色與歐風典雅設計的微醺民宿，享受金門特有的懷舊浪漫；4日行程推薦「悠遊大小金門、海景步道沙溪堡4日」，除了沙溪堡、瓊林聚落、中山紀念林等特色景點之外，特別安排入住一晚小金門，感受金門烈嶼的無窮魅力。