亞果遊艇集團結合產官學力量，共同實踐澎湖青灣的開發案，24日在澎湖舉辦島嶼國際論壇，主軸聚焦「循環澎湖：在地材料、在地設計、在地建造」等議題，內政部營建署長吳欣修受邀探討永續建築、永續建材，橘園國際藝術策展公司副總經理徐孝貴強調，永續經營才是放眼未來。

亞果集團透過澎湖青灣海洋材料再利用的永續原型，開啟良性循環的契機，雄材大智創辦人林正雄在論壇中指出，快時尚興起的衣服汙染，如果透過不織布的回收再利用，轉化成建材及家具，還比一般建材耐用。

國立成功大學助理教授陳必晟則說，透過牡蠣殼及地方創生，將問題變成機會，當地方開始建設發展後，面對的將是汙染考驗，而保持平衡、永續是將是必要課題。

亞果遊艇集團表示，透過論壇，建立建築、觀光、永續、金融等產業界交流的平台，作為後續的開發，揭開序幕，並號召產官學，一起為澎湖美麗海洋與優美海岸線努力。

亞果說，以循環澎湖為理念，建立循環共生的發展原型，將讓澎湖青灣可以成為因應氣候變遷、推動海洋廢料，重新賦予價值的循環經濟、低碳經濟的實驗跟場域，帶動在地青年就業機會，打造全新頂級自然旅遊，提倡與世界共好的「永續旅行」的概念，讓旅遊地的社會文化、地方經濟及自然環境產生平衡，進而讓當地的觀光得以共同維繫。