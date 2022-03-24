女星隋棠近年因顧家庭，較少出現於螢光幕前，近期至Loro Piana新光三越A4新店逛街，接連穿上淺黃色連身裙、白色洋裝，清爽演繹義式浪漫，難得有機會悠閒逛街的她直呼很多單品都很燒，並偷偷暴露「（老公）對美感這件事不是很擅長，如果他幫我挑我大概也不敢穿，挑衣服這件事我還是自己來就好。」他還透露平時夫妻倆都喜歡為小孩置辦服裝，但一眼就能看出是出自誰手，因此自己逛街不太會過問老公的意見，「我覺得女孩子自己穿衣服自己喜歡、舒服就好 不要太參考另一半的意見，除非是要跟他約會就會問一下。」

：隋棠日前受邀至至Loro Piana新光三越A4新店裝逛街，緄邊撞色洋裝6萬800元、White Sole系列休閒鞋2萬8800元、Puffy Pouch 皮革小型手拿包5萬6700元。（Loro Piana提供）

此次現身重新裝潢後的Loro Piana新光三越A4新店，她先以緄邊撞色洋搭配White Sole系列休閒鞋，以及Puffy Pouch 皮革小型手拿包，展現休閒不失優雅的氣質，而她也直言「我挑選服裝的風格跟品牌很像，喜歡簡約、自在、好搭配的單品。」她也特別為大家推薦Inside Out包款，該系列包款可內外翻轉使用，且有多種尺寸可做選擇，「因為它有兩種選擇（內外翻轉）嘛，更好去配合平常的服裝搭配，容量又大、很適合日常生活。」但本季推出的Sesia Bag她也十分喜愛，該包款外型圓弧柔美，提供充足的收納空間，十分百搭、實用。

隋棠日前受邀至至Loro Piana新光三越A4新店裝逛街，緄邊撞色洋裝6萬800元、White Sole系列休閒鞋2萬8800元、Puffy Pouch 皮革小型手拿包5萬6700元。（Loro Piana提供）

而在逛店時她也透露，近期因小兒子熱愛火車開始研究起台灣鐵道旅行，「本來是為了跟小兒子旅行特別做功課的，但他（老公）看到後就說可不可以把這個特別的體驗留給我們。」因而將事先查好的豪華鐵道旅行留給老公，至於兒子則選擇帶他到阿里山來趟小旅行，另外她也提到自己夏日出遊打包心法，服裝挑選上多以休閒優雅為主，並會帶上一組微正式的小洋裝，隨時準備好與老公來趟浪漫約會。也與本季品牌2022 春夏系列提倡行動的自由、即時把握美好時光的精神相呼應。

Loro Piana Sesia Micro光滑小牛皮手提包，10萬3500元。（Loro Piana提供）

Loro Piana Ailea 針絲洋裝，14萬9800。（Loro Piana提供）

Loro Piana春夏系列色彩以符合夏季氛圍的繽紛活力色調主，另為配合夏季各種活動在服裝廓形上也相對更易活動，推出如直筒外套和寬鬆的風衣、短斗篷和短版上衣、襯衫式外套和寬鬆的拼花圖案外套等，以材質出名的Loro Piana春夏系列則以喀什米爾、小山羊喀什米爾、喀什米爾紡真絲、棉、亞麻、真絲針織等面料突顯服裝的配色，小羊皮則有白色、堅果牛奶、杏仁糖、牛軋糖、陽光金黃等各種溫暖色調，本季以清新自然優雅風格為主軸，企圖詮釋夏日動感、和諧的樣貌。

Loro Piana Mojave 長袖上衣 ， 7萬7200元。（Loro Piana提供）