俄羅斯入侵烏克蘭，國際企業加入抵制。然瑞士跨國食品巨頭雀巢（Nestle）卻未跟進，引來烏克蘭總統澤倫斯基點名抨擊，向該公司呼籲完全停止與俄往來，甚至駭客組織匿名者還駭入雀巢資料庫，聲稱取得高達10GB的公司資料，要求退出俄羅斯市場。

綜合外媒報導，澤倫斯基在瑞士的演說點名雀巢，呼籲應完全停止與俄羅斯的往來，指此舉完全不符合該公司「優質食品、美好生活（Good food,Good life）」的宗旨。

雀巢對此回應，已經大幅縮減公司在俄羅斯的業務，除了生活必需品，已停止從俄羅斯進出口的所有產品，且也暫停對俄羅斯的新投資及廣告業務，不會從當地剩餘的業務中營利；雀巢強調，他們還是少數活躍於烏克蘭的食品公司之一，還會設法向哈爾科夫派發食物。

不過這番回應似乎不被領情，國際駭客組織匿名者在推特發文，聲稱他們入侵雀巢公司資料庫，成功竊取達10GB的檔案，包括電子郵件、密碼、甚至是客戶的資料，並要求雀巢公司退出俄羅斯市場。

匿名者還呼籲目前還在俄羅斯的西方企業立刻撤出，你的行為等同支持俄羅斯戰爭機器，幫助他們殘殺無辜的孩童。

而在這之後，雀巢周三宣布進一步縮減在俄羅斯產品，暫停KitKat、Nesquik等品牌銷售，不過仍會保留嬰兒食品和醫療、營養食品。另外，對於匿名者聲稱駭入該公司資料庫，雀巢回應，「關於遭受網路攻擊和資料外洩等說法，毫無根據」。