雲林縣水林鄉微醺農場以智能溫室打破天然條件的栽種限制，縣長張麗善（右）嘉許農場主人黃衍勳（左）勇於突破。（雲林縣府提供）

透過物聯網，一支手機就能控制溫室或魚池，2022智慧城市論壇暨展覽22日到25日在南港展覽館舉行，雲林縣分享6個智慧農業成果案例。（雲林縣府提供）

雲林縣府3年前成立地方創生辦公室，媒合縣內農漁業者接觸轉型，帶動農業翻轉契機，這些成果使雲林縣在第九屆智慧城市創新應用獎中脫穎而出，也是唯一智慧農業領域的得獎者，縣府計畫處長李明岳（右）代表受獎。

雲林縣府計畫處長李明岳（中）陪同雲林縣積極投入科技轉型的青農出席2022智慧城市論壇暨展覽。（雲林縣府提供）

中央政府的地方創生資源不少但分散在各部會，雲林縣府3年前成立地方創生辦公室，媒合縣內農漁業者接觸轉型，帶動農業翻轉契機，這些成果使雲林縣在第九屆智慧城市創新應用獎中脫穎而出，也是唯一智慧農業領域的得獎者。

極端氣候衝擊傳統農業生產，雲林縣長張麗善盼縣內農漁業加速轉型，成立「地方創生辦公室」針對農漁業創生找中央資源，協助業者與社區找出路，曾爭取到國發基金1.8億元挹注推動「智能養殖」，也輔導過農場溫室參加工業局競賽獲得第一名300萬元獎助。縣府本身也成立智慧農業大學、雲林數位農業行動平台，示範把科技運用於農漁業。

2022年智慧城市創新應用獎舉辦9年來，雲林縣府首次參賽，「打造中南部六級產業AI科技示範場域-雲林數位轉型創生服務」從57個角逐者中脫穎而出，成為12個得獎者之一，是唯一智慧農業領域的得獎者，雲林縣計畫處長李明岳代為受獎。

李明岳表示，工業局、農委會、文化部、營建署、教育部都有地方創生資源，本縣地方創生辦公室的核心價值是智能轉型，因此針對縣內農漁業者的需求找資源，除了鼓舞也陪伴他們追求進步。

該辦公室的成員有資策會人員、社造老師、協調人員共6人，分工找尋中央資源、媒合農漁業者、扮演溝通角色。

李明岳表示，該辦公室輔導台灣鯛生態創意園區2019年獲得第一筆國發基金挹注打造「智能養殖池」，透過感測設備監控養殖魚池，產量是傳統魚池的40倍，並結合太陽能板發電，成為再生能源循環的魚池，獲得美國訂單青睞，業者將再持續投資轉型。

水林鄉微醺農場的溫室則導入物聯網技術，即時監控溫室內光度、溫度，反饋給控制系統驅動自動化設備，作物栽培更準確，也更節省人力。

2022智慧城市論壇暨展覽22日到25日在南港展覽館舉行，雲林縣分享6個智慧農業成果案例；縣長張麗善則獲邀出席「2022智慧城市女性領袖峰會」分享經驗。