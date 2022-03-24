「英國廣播公司」（BBC）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）宣稱，俄軍已佔領烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）東北部的戰略要地伊久姆市（Izyum）；不過當地的烏克蘭政府否認此消息，強調戰鬥「仍在繼續」。

BBC指出，伊久姆市位於通往頓巴斯（Donbas）東部的關鍵位置，且是哈爾科夫區域的重要鐵路節點，若遭俄羅斯佔領，則可能打通障礙，讓俄軍的東北和東南部攻勢取得聯繫。