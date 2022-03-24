不斷更新》俄羅斯宣稱奪取烏要地 關鍵戰略價值曝光 18:162022/03/24 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄軍宣稱已佔領烏克蘭戰略要地伊久姆市。圖為殘破的哈爾科夫市中心。（示意圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「英國廣播公司」（BBC）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）宣稱，俄軍已佔領烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）東北部的戰略要地伊久姆市（Izyum）；不過當地的烏克蘭政府否認此消息，強調戰鬥「仍在繼續」。 BBC指出，伊久姆市位於通往頓巴斯（Donbas）東部的關鍵位置，且是哈爾科夫區域的重要鐵路節點，若遭俄羅斯佔領，則可能打通障礙，讓俄軍的東北和東南部攻勢取得聯繫。 不斷更新》烏反擊 曝摧毀佔領區俄艦烈焰濃煙沖天 品觀點｜超高級演講術 征服全世界 #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #哈爾科夫 #戰略要地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美論譠社》俄烏衝突的根源（梅強英） 16:322022/03/24 海納百川 美拉攏歐盟制裁普丁有鬼？數據曝光！拜登趁機海撈一筆 15:282022/03/24 財經 拜習通話有玄機？大咖揭「驚悚內幕」：美國寧可不要台灣 09:272022/03/24 政治 普丁未達目標 美曝俄軍3大問題 07:002022/03/24 國際 美擔心俄動化武或核武 陳明通：中共若支持 美會制裁 13:482022/03/24 政治 澤倫斯基幕僚：中烏領導人對話 快了 04:102022/03/24 全球財經 美媒：俄羅斯輸了！侵略烏克蘭沒第二個結果 10:412022/03/24 軍事 俄羅斯25名文化娛樂人士挺普丁 拉脫維亞禁止入境 08:002022/03/24 國際 克宮：面臨死亡威脅時動用核武 04:102022/03/24 話題觀察 拜登訪歐擬將俄逐出G20 中國反對 04:102022/03/24 話題觀察 百姓血汗錢這樣花？普丁怕被暗殺 俄媒曝2個月花費驚人數字 16:552022/03/24 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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