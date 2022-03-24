有分析認為，大陸1～2月進口仍保持穩步增長格局主要是因為進口價格上漲，大陸商務部24日對此表示，在2021年同期高基數的背景下，進口仍然實現增長有多重原因。其中，大宗商品價格出現快速上漲趨勢，一定程度拉高了整體進口增速。

中國海關總署統計，2022年1～2月大陸進口達人民幣（下同）2.73兆元，年增12.9％。

澎湃新聞引述商務部新聞發言人表示，在2021年同期高基數的背景下，進口仍然實現增長，主要有三方面原因，包括大陸推進擴大對外開放，積極擴大進口，經濟保持恢復發展，進口需求穩定，再加上原油、天然氣、煤炭、大豆等大宗商品價格出現快速上漲趨勢，一定程度拉高整體進口增速。

商務部指出，下一步將按照黨中央、國務院統一部署，進一步擴大市場開放，充分發揮進博會、消博會、廣交會進口展區、進口貿易促進創新示範區等重要進口貿易平台作用，讓全球優質產品和特色商品高效對接大陸市場，大力促進能源資源產品、農產品及優質消費品進口，不斷為世界經濟發展注入新的動能。