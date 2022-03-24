龍潭警方也提醒民眾提早出門。（警方提供）

清明節即將來臨，桃園警方估計26、27日就會先出現掃墓、祭祖車潮，提醒民眾、提早規畫行程，並配合警方管制疏導措施。包含大溪大型公墓、宗祠、生命紀念園區多，也會在重點路段取締、驅離違規停車。

警方表示，清明連假前一個周末假日，也就是3月26至27日將出現掃墓、祭祖車潮，而清明連假期間，可能同時出現掃墓、旅遊車潮，提醒民眾注意。

其中其中大溪佛光山寶塔寺、和平禪寺及美華公墓周邊都將實施管制，此外各地區公墓、生命紀念園區周邊一般路幅狹隘，若亂停車將影響交通，甚至發生事故。警方也提醒將在重點路段取締、驅離違停車輛。另楊梅、蘆竹生命紀念園區，也設有接駁車。楊梅從中山南路800巷口至楊梅生命紀念園區，蘆竹則是機捷山鼻站及山外路行駛至蘆竹生命紀念園區。

也因為旅遊車潮，4月2日6至12時，國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道實施高乘載管制。4月2至3日0至12時，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

龍潭警方也說，龍潭有多處知名觀光景點，如石門水庫、小人國及六福村等知名風景休憩區連假期間，又遇到掃墓，將吸引大量遊客進入龍潭，加上台三線又通往新竹景點，將加強交通管制，呼籲民眾提早出門。