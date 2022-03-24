馬來西亞「巨乳DJ」藍星蕾擁有精緻臉蛋和E罩杯傲人身材，過去更因只穿比基尼現身宜蘭礁溪平交道路口造成轟動，在PTT被封為「平交道女神」，光是IG就有275.2萬人追蹤。今(24)日她打卡人在台北，並PO出4張火辣街拍緊身衣美照，包包背帶斜卡胸前，車頭燈的美景引網民暴動。

藍星蕾發文喊說：「今天天氣真好」，畫面中她頂著俏皮甜美長髮造型，身穿藍色緊身短版T恤，下半身是百褶黃藍格紋短裙，腳踩白色運動鞋，辣秀有美麗線條的平坦小腹，以及筆直白皙長腿纖瘦令人稱羨；但最吸引目光的仍是上身春光，只見她將細帶背包刻意斜背，勒出藏不住的渾圓胸型；她時而擺出雙手遮陽的可愛姿勢，時而靠著欄杆做出「男友視角」甜笑，魅惑指數破表。

網友看得凍末條噴鼻血，狂讚：「你很漂亮 」、「好想當包包」、「看見美人兒心情也很好」、「真的超美」、「好看」、「因為妳是大家的太陽」、「妳很靚女」、「正」、「妳不是在隔離」、「甜」、「外面很冷喔！」、「Yummy」，5小時破2萬人點讚。

25歲的藍星蕾兼具才藝和美貌，她從小就對音樂和表演有興趣，並兼具模特兒、DJ、演員、主持人與小提琴家的身分；藍星蕾同時還是一位美女學霸，擁有新加坡奧林比亞大學的法商碩士學歷。以DJ打知名度的藍星蕾，刷盤技術更是了得，曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ的殊榮，而藍星蕾近年則把演藝重心放在台灣，推出寫真書外，也在綜藝節目、外景節目擔任助理主持。