台電嘉義區處配電中心22日上午驚傳命案，56歲的「三冠王」少棒國手陰經龍，與駐台電協力廠商的51歲張女因感情生變，心生不滿，竟持長刀連刺張女胸、腹部數刀，送醫前已無心跳，搶救後不治，檢方今（24）解剖，初步發現死者致命死因為遭1刀刺破心臟。

檢警發現張女右胸、右上臂、左側側胸、上腹部等共有5處刀傷，據ETtoday報導，檢方今解剖後確切死因為被刺傷，其中1刀直接刺破心臟為致命傷。

陰經龍早年是嘉義市崇文國小少棒、嘉義縣朴子國小少棒隊球員，曾在1979年的第33屆威廉波特少棒賽遠東區資格賽中打出全壘打、打擊率、打點最高的「三冠王」佳績，為中華隊奪得威廉波特世界少棒冠軍一員。1985年入選第18屆羅德岱堡青棒賽中華青棒國家代表隊選手，後來加入台電公司棒球隊，結束球員生涯後，轉任台電員工。

警方調查，陰經龍目前是台電嘉義配電中心員工，負責物料管理，張女則是台電協力廠商。昨天上午9時許，陰男拿公文從台電配電中心第一棟大樓走到第二棟大樓3樓辦公室後，先問：「這公文要給誰」，突然拿出刀子猛刺張女數刀，張女當場血流如注倒地。警方獲報到場逮獲陰經龍，並查扣沾有血跡的長刀。

據了解，陰男與張女均曾有過一段婚姻，並各自育有子女，2人相識約17年、交往12年，近年來陰經龍因罹患口腔癌，情緒低落，張女及友人都陪伴、安慰他，但最近張女有意分手，讓陰男情緒不穩定，不料在心生不滿下釀成憾事。