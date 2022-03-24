中國大陸外交部網站24日消息，中國大陸國務委員兼外長王毅23日在巴基斯坦拉瓦爾品第，會見巴國陸軍參謀長巴傑瓦，就中巴雙邊關係和國際地區問題交換意見。王毅表示，烏克蘭危機告訴世人的是，追求獨享安全或絕對安全，將自身安全建立在他國不安全之上，矛盾終會爆發。在21世紀的今天，搞軍事集團和陣營對立，不得人心，也沒有前途。

巴傑瓦歡迎王毅再訪巴基斯坦並出席伊斯蘭合作組織外長會，高度評價兩國高水準戰略合作，盛讚並支持中國的外交政策，認為中國外交平衡穩健，積極致力於世界和平與發展，在國際熱點問題上充分展現了負責任的大國作用。

王毅祝賀巴方成功舉辦國慶日活動，表示中方讚賞巴軍方長期以來為鞏固增強中巴全天候戰略合作夥伴關係、保障中巴經濟走廊建設安全順利推進、維護在巴中方機構和人員安全所作的積極努力和重要貢獻。

王毅表示，巴軍方為構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，發揮了穩定器和壓艙石作用。

巴傑瓦表示，烏克蘭問題很重要，但國際社會也不應忽略阿富汗問題。巴方讚賞並支援中方舉辦第三次阿富汗鄰國外長會，認為國際社會應加大對阿民生和安全問題的關注和投入。

王毅表示，解決阿富汗問題不應靠施壓和制裁，而應依靠東方智慧促進對話溝通。中巴都鼓勵阿富汗執政當局積極構建開放包容的政治架構、實行溫和穩健內外政策，堅決打擊一切形式的恐怖主義。阿富汗有著良好的區位優勢、資源稟賦和發展潛力，國際社會應支援阿找到發展經濟、改善民生、自強自立的正確道路。

巴傑瓦表示，巴方高度關注烏克蘭危機的外溢效應，讚賞中方秉持公正平衡和勸和促談的立場，願同中方就此加強溝通協調。