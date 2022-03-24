主計總處今天公布2月失業率3.65％，經季節調整後的失業率為3.67％，兩個數字都是2001年以來同月新低，而據發展署統計發現，今年2月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5.2萬人，較上月減少8.13％，新登記求才人數總計10.2萬人，較上月減少0.92％，平均每一位求職者有1.95個工作機會。

發展署指出，隨著疫苗施打覆蓋率提高，以及防疫管制措施逐步鬆綁迎來商機，內需服務業就業市場漸趨熱絡，促使餐飲業積極招募人才。今年2月「餐飲業」的新登記求才人數1.2萬人，相較於上月成長10.55％；較上年同月成長28.35％，創下自2008年以來，同期求才人數最高紀錄。

其中如瓦城泰統集團、貳樓餐飲股份有限公司、王品集團、鼎泰豐，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以餐飲服務及接待員、儲備幹部為主。其中鼎泰豐的餐飲服務及接待員薪資最高可達4萬4000元，瓦城泰統集團的儲備幹部薪資最高可達6萬。