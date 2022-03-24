文化大學24日在111年全國成棒甲組春季聯賽B組預賽1日兩勝，上午的比賽靠著張益豪單場2安、包含1發陽春炮，個人貢獻3打點，率隊以8比0擊敗大同大學，下午的補賽則以8比5擊敗高苑科大。

面對大同，文化打線首局就有所發揮，局局都有安打演出，全場共揮出14支安打換回8分，其中第3棒紀慶然個人3安「猛打賞」，第7棒捕手張益豪前3打席沒有發揮，但在第7局敲出帶有2分打點二壘安打，9局再補上1發陽春炮，個人貢獻3打點表現亮眼。

打線有所發揮，投手群也表現不俗，文化先發投手陳翊瑄主投5局投出4次三振、2保送，僅被敲4支安打、無失分，接替上場的3任投手聯手送出8次三振，成功鎖住大同打線，也搶下今年春聯首勝。

昨天與高苑的比賽因雨延至今天下午進行補賽，文化最終以3分差勝出，單日2勝，目前在B組與嘉藥科大、遠東科大並列第1。