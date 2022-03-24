森林中的精靈「台灣小鼯鼠」，杉林溪現身。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪生態豐富，野生動物繁多，其中，罕見的台灣小鼯鼠在櫸木林現蹤，圓滾滾、毛茸茸的體型，有如宮崎駿動畫電影裡的龍貓，讓園區志工們直呼太可愛了。

杉林溪自然教育中心館長江華章，夜間率領志工要拍攝園區常見的白面鼯鼠，在手電筒燈光照射下，發現除了體型較大的白面鼯鼠，還有罕見的台灣小鼯鼠在櫸木上吃嫩葉。

江華章指出，依據飛鼠生態分布狀況，杉林溪有機會看見大赤鼯鼠、白面鼯鼠和小鼯鼠，但根據多年來的觀察紀錄，出現最多的是白面鼯鼠，幾乎每天晚上都可以在樹梢上見到牠們的身影，在森林間滑翔穿梭，冬天時還會躲在室內避寒；大赤鼯鼠在溪頭相當常見，但杉林溪尚未有實際觀察紀錄。

台灣小鼯鼠則是可遇不可求的夜間小精靈，雖然未列入保育類野生動物名錄，但由於數量稀少，且在夜間出沒，所以少有觀察紀錄，因此，能在園區拍攝到小鼯鼠，可以說是很珍貴的畫面。

台灣小鼯鼠是台灣特有種，主要分布於海拔800至2000公尺的天然闊葉林，體型加上尾巴不超過50公分，喜食含糖量高的水果及樹木嫩葉。