大陸有個暱稱「Evie布布」的留英女大生，因確診肉瘤癌（sarcoma)返陸治療，但上海防疫政策「14+7」加上所住的醫院無提供治療癌症的設備，被醫院發出病危通知，Evie布布擔心病情加重，發文求救卻反被部份大陸網友酸「享有特權」，對此她列7點回應指控。

Evie布布去年在英國時持續咳嗽2個月，呼吸都感到肺部疼痛，連走路都變成難事，送醫檢查後被診斷出罕見的肉瘤癌（sarcoma)，接受5次化療後決定返陸醫治，19日她到上海後，配合防疫政策住進上海浦東醫院的隔離病房，不過，由於隔離病房的規定須住14+7天，但該醫院的醫療資源有限，無法針對癌症進行治療，Evie布布被醫院發布病危通知書。

Evie布布被醫院發布病危通知。（圖／小紅書@Evie布布）

20日晚間，Evie布布咳到吐血，腫瘤持續變大且壓迫到心臟和呼吸道，專家們預判依照Evie布布的現況，應該撐不到隔離期滿，求生慾強烈的Evie布布鼓起勇氣在小紅書PO文求救：「有沒有什麼辦法可以讓我在隔離期間接受治療？專家和醫療設備現在無法進入隔離院區。」

這篇貼文很快被網友瘋傳，甚至登上微博熱搜，很多網友都想幫忙她，但也有另一派網友認為她回國已走綠色通道、也有專家協助配合治療，不該再享有特權，狂酸：「那些被插了管的普通患者就不可憐了嗎？」、「很多人在排隊等機會，甚至比你更嚴重，別人的命也是命啊。」

21日Evie布布再發文表示，母親已撥打市長熱線，獲得對方請耐心等候的回應，「我相信我可以等到那一刻！」面對眾多網路的撻伐聲，Evie布布昨（23日）列7點回應，主要重點為：「我從沒要求任何專家組織來為我治療、綠色通道並不是為我一個人開通的、堅持過隔離期有機會去醫院接受治療才是我的真正需求、當時我腿疼到不能走路所以最初選擇在英國治療、我想回國見家人也想了解其他治療方式是否對我的病情有所幫助」，並請外界別再捏造事實。