網通廠合勤控（3704）去年獲利創下近12年來次高，然受到缺料及貨運成本增加的影響，拖累毛利率表現，展望今年，因缺料問題仍在延續中，再加上漲價執行難度拉高，合勤控執行長楊國榮在24日舉行的法說會中預期，今年上半年成長力道有限，毛利率壓力仍大，惟全年毛利率仍期望可以拉到平均值以上。

因疫情帶動網路需求成長，合勤控去年無視於大環境的挑戰增加，全年淨利仍繳出10.95億元、年增31.82％的佳績，換算EPS為2.49元，表現亦優於前年的EPS1.91元，不過美中不足的是，去年毛利率僅23.6％，仍較前年的25.98％下滑2.38個百分點。

就產品別言之，去年合勤控出貨佔比最高的是光纖寬頻佔48％，其次佔比依序為銅線寬頻佔24％，企業網通佔12％，固定無線寬頻（FWA）佔五％，其他佔一成，就成長力道言之，成長最多的是光纖寬頻呈年增34％，其次為固定無線寬頻（FWA）年增19％，另企業網通及銅線寬頻亦分別成長了5％及4％，僅其他產品下滑12％。

就區域別言之，去年仍以歐洲市場佔比最多達47％，其次為新興及亞太市場，佔比達28％，已超過北美的25％，就成長力道言之，歐洲市場因有固網升級潮成長最多，呈年增22％，北美市場則有因疫情而衍生的鄉村網路佈建計畫，呈年增二成，至於新興及亞太市場則僅年增3％。

展望今年，楊國榮表示，目前訂單能見度仍然很高，訂單排程已排到今年底，但前面仍有多個挑戰有待跨越，包括主晶片的成本持續提升，通膨和人事成本增加，另物料供給順暢度也是問題之一，推估今年「成長力道有限」。