先獲利了結出場，再逢低回補。據金管會24日公布最新統計，去年12月到今年2月底，壽險公司約減持台股900~1,000億元，據先前大型壽險公司揭露，應是對漲幅已高個股「實現獲利」，或對前景展望不佳股票「汰弱留強」，3月再伺機會逢低回補部位。

到2月底，壽險業持有台股總市值達2兆138億元，是近四個月的新低，占壽險可運用資金的6.82％；國外股票部位則是約新台幣6,015億元，更是創15個月新低，主要應是美股及主要股市在2月亦有較大回檔，評價利益減少及獲利出場都有可能，國外股票占壽險資金部位亦降到2.02％。

3月美國聯準會（Fed）及台灣中央銀行都已宣布升息1碼（0.25個百分點），壽險今年資金投資重點應是加碼海外債券，拉升利息收入，而今年初債市殖利率已大幅反彈，率先反應對升息的預期。

因此壽險公司雖大量加碼海外債券，但同時間因為淨值下債券評價金額減少，使得國外投資部位「不升反降」，到2月底降到19兆7,959億元，今年1月及2月共少804億元，若扣掉外幣保單，減少金額將高達1,375億元。

由於處份台股利益，加碼海外債券，因此2月壽險帳上是國內現金部位增加303億元，達6,987億元，是近三個月新高部位，亦代表有較多資金可伺機進場投資。

國外現金則降到到5,395億元，2月單月就少了1,322億元，是近四個月的低點。