玉山金控連續11年響應全球最大規模的環境永續行動「Earth Hour地球一小時」，更自發性延長關燈時間，3月25日至27日連續三個晚上，國內外各營業據點將全面關閉招牌燈及外牆燈，今年持續擔任荒野保護協會發起的「Earth Hour地球一小時」倡議活動之主力協辦單位，共同推動「氣候變遷係金A」系列講座11場，內容包括能源議題、糧食餐桌、樹木調查與節能推廣等議題，讓民眾認識不同的綠色生活面向，共同為環境永續盡一份心力。

「Earth Hour地球一小時」國際環境永續行動，提倡於每年三月最後一個星期六當地晚間8點半至9點半，邀請民眾關閉所有耗電的能源，藉由「關燈」行動，呼籲民眾正視氣候變遷議題。玉山透過全國ATM、玉山官網、Facebook玉山招財納福喵喵粉絲團及營業據點海報，同步推廣活動訊息，鼓勵顧客、員工及供應商共襄盛舉。此外，玉山持續推廣節能減碳理念，以實際行動打造綠色永續環境，已完成20個據點的太陽能屋頂，總裝置容量約159瓩（KW），年發電量達22萬度；於夏季用電高峰期舉辦關燈活動，累積節電共366,915度，相當於為地球減少171.5噸碳排放量。除了節約用電外，也提醒全體同仁養成良好的用水、用紙習慣，影響親友及顧客，一起響應節能減碳、珍惜水電資源。玉山金控積極接軌國際永續發展趨勢，以實際行動落實ESG理念，不僅為台灣第一家取得科學減碳目標（SBT）審查，有系統、有計畫地朝2050年升溫1.5度C目標邁進，更訂定在2027年前將國內自有大樓改建成綠建築、2030年前國內據點100%使用再生能源、2050年前成為淨零碳排銀行的目標，以實際行動改善氣候變遷問題，邁向永續未來。