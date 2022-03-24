北韓在今天下午2點44分（格林尼治標準時間上午6點44分發射了一枚洲際飛彈(ICBM)，據日本海岸警衛隊的說法，它落在日本青森縣以西170公里的日本海，那裡屬於日本專屬經濟區（EEZ）內。對此韓總統文在寅表達抗議，同時韓國軍方也進行自己的彈道飛彈或巡弋飛彈，向北韓表示自己也有反擊的能力。

路透社報導，韓國軍方表示，這是北韓今年的第11次飛彈試射，該型飛彈應為火星17型(Hwasong-17)，最大飛行高度6,200公里，射程為1,080公里，已屬於洲際彈道飛彈。

韓國自製的玄武2型彈道飛彈。(圖/韓國國防部)

被稱為韓國魚叉的 SSM-700K「海星2型」(HAESEONG-2)反艦陸攻飛彈。(圖/韓國國防部)

據韓國參謀本部表示，火星17型應該是平壤國際機場附近的順安基地所發射的。

韓國立即試射了自己的玄武2型彈道飛彈，它的射程500~800公里，以及購自美國的MGM-140 陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)，海星-II艦對地飛彈、以及2枚聯合打擊炸彈（JDAM），以證明他們「有能力精確打擊導彈發射場」，韓國參謀長聯席會議在一份聲明中說直接說「如有必要，可以對北韓進行源頭打擊。

這是文在寅總統任內罕見的強烈回應北韓飛彈射擊，韓國國家安全委員會秘書長徐柱錫（ Suh-Choo-suk）表示：「嚴厲譴責北韓的行為，此舉明顯違反了聯合國安理會的決議，北韓曾經向國際社會承諾會暫停洲際彈道飛彈試驗。」