俄羅斯與烏克蘭發生武裝衝突，讓我國兵役是否延長受到關注，國防部長邱國正日前表示，正在討論相關制度，若有定案會在公布後1年實施。前民進黨立委、文化大學教授郭正亮直言，除了韓國、以色列之外，還有新加坡、瑞典、芬蘭，都當1年或兩年的兵，當1年的兵應該是最起碼的，還在猶豫？

郭正亮24日在《新聞大白話》表示，，台灣要給人一種印象，「自助人助」，自己不爭氣，別人為何要幫你？澤倫斯基這麼會演講，有別的國家出兵嗎？得到的只是武器上的協助還有捐款，沒有人出兵。

郭正亮直言，像台灣安全處境這麼糟糕的地方，沒有國家不是徵兵，至少是2年。除了韓國、以色列之外，還有新加坡、瑞典、芬蘭，都當1年或兩年的兵，當1年的兵應該是最起碼的，還在猶豫？

另外，日前有一名陸軍特種作戰單位的志願役士兵表示，當了2年的兵，很多東西沒有發，都要用自己的錢去買，志願役就這麼該死、都要自己處理？至今他連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員卻用新的！

郭正亮也認為，志願役該給的配備就要給，特戰兵的抱怨是非常正當的。教召有媒體在看，就特別秀出來給媒體拍？志願役更重要，教召2周能幹嘛？志願役才是發生衝突時的主力。