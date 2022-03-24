羅東鎮長參選人薛呈懿邀請台北市議員苗博雅、林亮君、高雄市議員黃捷及苗栗縣議員曾玟學共同為初選站台，在民生市場掃街拜票。（薛呈懿競選辦公室提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭選舉的一級戰區羅東，3月24日民進黨的鎮長人選黃適超、薛呈懿各自到羅東鎮內重要市集向鄉親掃街拜票；宜蘭縣民進黨黨部主委陳俊宇表示，25日下午選對會已敲定邀請黃與薛共同協調，如協調不成，將進行初選民調。

爭取代表民進黨參選羅東鎮長的黃適超，24日偕同宜蘭縣議員劉添梧、呂惠卿、羅東鎮民代表李錫欽、李錫叁、林美滿、林聰文等人，前往開元市場拜票，盼年底選舉能在羅東贏得全面的勝利。

黃適超表示，開元市場是溪南地區重要的蔬果集散地，等於是羅東人的廚房，加上鄰近醫療院區，每日的人車流量都很大，希望能讓鄉親有順暢的交通、舒適的採買環境，這些都需要慎重詳細的規劃；首長的責任最需要就是聆聽需求，找對方法，貫徹執行。

羅東鎮長參選人薛呈懿則是邀請台北市議員苗博雅、林亮君、高雄市議員黃捷及苗栗縣議員曾玟學共同為初選站台，並陪同薛在民生市場掃街，表達對青年參政的支持。

薛呈懿表示，自己從擔任議員到參選鎮長，一直都還是會有人質疑「年輕人還不懂事就想出來做事」，但青年想要站出來承擔責任，不只是為自己發聲，也是想減輕長輩的負擔、證明自己能對得起上一代人的養育。

面對初選，黃適超認為，參選不只是要贏得初選，還要贏得年底大選，這次絕不能重蹈覆輒，要團結民進黨的各級參選人，不只縣長的票，還要跟所有黨內同志一起努力，交出一張全壘打的好成績。

宜蘭縣民進黨黨部主委陳俊宇表示，3月25日下午選對會已敲定，邀請黃與薛共同協調，如協調不成，4月4日至4月22日將進行初選民調，在4月30日前完成羅東鎮長人選提名。