東方航空MU5735失事航班其中一個黑盒子昨已尋獲。(翻攝央視)

中國大陸東航墜機發生第四天，今日下午中國大陸國家應急處置指揮部發布飛行事故調查的最新進展。對於昨日找到的飛機黑盒子，民航局通報，第一部黑盒子已於昨晚由專人送達在北京的譯碼實驗室，數據下載和分析工作正在進行中，目前不能排除存儲單元損壞的可能性。

記者會上指揮部通報，已經基本確定事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30米左右的核心區域內，深度從地表向下延伸大約至20米左右。

廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西通報截至今日15時30分，共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。

外界傳出東航為了壓縮維修成本，開展自主維修波音737-800，東航回應失事飛機未涉及相關組件維修。本次事故飛機機齡6.8年，遠沒有達到機型適航指令標準中最嚴格的檢修標準。

對於飛機機頭垂直墜地的問題，民航局回應航空器事故調查是專業性和系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，才能抽絲剝繭，理清事實。