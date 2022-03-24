發展休閒產業，雲林縣口湖鄉宜梧滯洪池規畫露營區。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉宜梧滯洪池生態豐富、面積廣大，非常適合露營，雲林縣政府24日表示滯洪池前身為台糖宜梧農場，2013年改建為滯洪池，經9年經營，周邊軟硬體陸續到位，目前已完成興辦事業計畫，將展開露營區規畫，迎接後疫情時代的戶外旅遊商機。

宜梧滯洪池面積達100公頃，分為南、北2池，繞池1周約3.7公里，是雲林最具規模的滯洪池，被譽為雲林縣「海角祕境」、「小日月潭」，其林木豐茂，景色秀麗，雲林縣政府2018年在此舉辦首屆龍舟賽，一舉打響知名度，吸引全台遊客造訪。

縣計畫處處長李明岳表示，近年來全台露營風氣盛行，為了發展雲林沿海休閒產業，規畫利用宜梧滯洪池北池部分停車場設置露營區，此處位於滯洪池旁，目前已完成興辦事業計畫流程，持續進行淋浴、廁所等相關硬體設備，預計今年6月可完成。

李明岳說，宜梧滯洪池啟用後，不僅有效減少口湖地區水患，茂密的林地衍生豐富的自然生態，周邊還有口湖遊客中心，可提供各種旅遊服務，非常適合露營，初期規畫小面積露營區試水溫，若成效良好再擴大辦理。

李明岳指出，宜梧滯洪池設置露營區，不僅可提供更多元的休閒模式，還可連結附近的成龍溼地，進而吸引遊客進到口湖市區採買烏魚子、台灣鯛、鰻魚、牡蠣等地方特產，帶動口湖鄉整體觀光休閒產業。

賞鳥人士發現，宜梧滯洪池自然生態豐富，野鳥達數十種，包括東方白鸛、黑翅鳶、黃頭鷺、栗小鷺、番鵑、水雉、紫鷺、魚鷹、紅隼等，鳥況非常豐富，已成為賞鳥新駐點。