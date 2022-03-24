沒想到便利商店也能買到這款「神級古早味」美食！有網友表示，意外在7-11發現，竟然有賣糖葫蘆，第一次買來吃發現不錯，而且店長說每次一進貨就會馬上被掃光，還有網友大讚比夜市的好吃！

一名網友在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》PO照表示，第一次在7-11買到糖葫蘆，一支35元，吃起來還不錯，番茄裹著脆脆的糖衣，而且都很大顆，店長說每次進貨一公告就會馬上被訂光，讓她覺得自己有買到真的好幸運。

網友PO出在7-11買到的糖葫蘆。(圖/截自臉書7-11全家 各超商新品資訊共享)

貼文一出引起廣大迴響，網友紛紛回應「哇想吃」、「想吃吃看！」、「我覺得這個還比夜市的好吃」、「我已經吃了10幾支去了」、「這個賣超快」、「我也買了兩組，只是還沒到貨」、「聽店員說很搶手，店家有限量」。

但也有網友說「不知道是不是因為放太久，沒有脆脆的糖衣，整個都融化變成濕濕的」、「外殼有點偏軟~~會黏牙」、「我吃起來感覺糖衣跟番茄是分開的」；不過不少人反映根本買不到，根據7-11公告，糖葫蘆只有在台北市160間門市限量販售。